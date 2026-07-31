L’Ajax fait un geste généreux envers le FC Volendam, assure De Telegraaf. L’intégralité des recettes de billetterie du match amical au Kras Stadion reviendra en effet au club de Keuken Kampioen Divisie.

Le club amstellodamois veut ainsi remercier le FC Volendam pour son hospitalité lors de la phase finale de la saison dernière. L’Ajax a pu emprunter le stade du village de pêcheurs pour les matches contre le FC Groningue et le FC Utrecht lors des barrages pour une place en Coupe d’Europe.

« Nous en sommes très reconnaissants envers l’Ajax. Les revenus télévisés reviennent à l’Ajax et nous, nous avons les recettes du stade. C’est une très belle répartition », a fait savoir Patrick Busby, directeur technique du FC Volendam, au quotidien du matin.

« La direction de l’Ajax nous a fait savoir à plusieurs reprises, en tant que club et à tous les employés, à quel point elle était reconnaissante. Ils ont énormément apprécié l’hospitalité. Et aussi notre pelouse, qui a supporté sans problème trois matches en une semaine. L’Ajax a montré de toutes sortes de manières à quel point ils étaient satisfaits », a ajouté un Busby reconnaissant.

Le dirigeant de Volendam a reçu un cadeau de la direction de l’Ajax en guise de remerciement. « Nous avons été autorisés à aller avec tout le personnel à l’un des concerts de Harry Styles. » L’Ajax avait dû se délocaliser pour les barrages, parce que Harry Styles donnait dix concerts à la Johan Cruijff ArenA et que le stade n’était donc pas utilisable pour des matches.

Le fait que l’Ajax et le FC Volendam allaient disputer un match amical était prévu depuis un certain temps. « L’Ajax trouvait bien de faire jouer dès dimanche le match amical entre les équipes premières, et nous aussi bien sûr. C’est une belle conclusion de la préparation, avant que le championnat ne reprenne. »

Busby souligne que son club veut progresser dans l’échange de connaissances entre les entraîneurs des deux clubs. « Nous voulons vraiment franchir des étapes dans ce domaine. J’ai en outre de très bons contacts avec Jordi Cruijff et auparavant aussi avec Alex Kroes. Cela a déjà débouché sur de belles choses, comme le retour de Kayden Wolff. À cet égard, je suis très satisfait de la coopération. »