L'Ajax est sur le point de finaliser un transfert sortant : un de ses joueurs devrait s'engager pour un montant de 8 millions d'euros

La probabilité que Chuba Akpom quitte définitivement l’Ajax pour Ipswich Town ne cesse d’augmenter. L’attaquant de 30 ans est prêté cette saison au club de Championship, mais si Ipswich est promu, le club sera tenu de l’acheter. Grâce à une victoire 2-0 contre Norwich City samedi après-midi, Ipswich occupe actuellement une place de promotion : la deuxième.

Transféré de Middlesbrough à l’Ajax en 2023 pour un peu plus de douze millions d’euros, l’attaquant a disputé 68 matchs officiels sous le maillot amstellodamois, inscrivant 23 buts et délivrant 4 passes décisives.

Prêté six mois au Lille OSC à l’hiver 2025, puis revenu au Johan Cruijff ArenA l’été dernier, il a été de nouveau cédé en prêt, cette fois à Ipswich.

En principe, l’attaquant doit donc revenir à Amsterdam en fin de saison, à moins que les Blues ne soient promus en Premier League. Dans ce scénario, le club anglais devra lever l’option d’achat fixée à huit millions d’euros, et cette issue paraît désormais très probable.

Samedi, alors qu’Akpom est resté sur le banc, les Blues ont battu Norwich 2-0, profitant du nul 0-0 concédé la veille par Millwall face à West Bromwich Albion pour s’emparer de la deuxième place.

Cette position assure une montée directe en Premier League en fin de saison. Le leader Coventry City possède dix points d’avance, tandis que Millwall, troisième, en compte deux de moins. De plus, Ipswich a encore deux matchs en retard par rapport à ces deux équipes.

Les chances de voir la caisse enregistreuse sonner à Amsterdam grâce à Akpom ne cessent donc de croître. Reste à savoir si Ipswich se réjouira vraiment de cette obligation d’achat : cette saison, l’attaquant n’a inscrit que 2 buts et délivré 1 passe décisive en 29 matchs officiels, dont 9 comme titulaire.