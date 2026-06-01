« L’Ajax est sur le point de finaliser un transfert de plusieurs millions d’euros, mais la question du salaire reste à régler. »

Selon le journal turc Hürriyet, Trabzonspor souhaite vivement rapatrier Ahmetcan Kaplan en Turquie. Reste un obstacle : le salaire du joueur.

Prêté la saison dernière au NEC par l’Ajax, le défenseur central n’entre plus dans les plans du club amstellodamois malgré des performances convaincantes.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027, il doit être cédé cet été par le club ajacide pour générer une plus-value.

L’Amsterdamse club avait déboursé 9,5 millions d’euros pour recruter le gaucher en 2022, justement en provenance de Trabzonspor.

Actuellement évalué à sept millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur pourrait faire l’objet d’un accord autour de quatre millions d’euros entre les deux clubs, selon Hürriyet.

Reste un écueil : son salaire. À l’Ajax, il touche 1,6 M€ par an et réclame 2,5 M€ à Trabzonspor, une somme trop élevée pour le club du nord de la Turquie.







