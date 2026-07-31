L’Ajax dit définitivement adieu à son milieu de terrain

Kian Fitz-Jim quitte définitivement l’Ajax pour rejoindre le Torino, comme l’a annoncé le club amstellodamois. Le milieu de terrain était sous contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’à l’été prochain. Il avait déjà été révélé plus tôt que l’Ajax allait enregistrer trois millions d’euros pour ce transfert.

L’Ajax remercie Fitz-Jim pour ses années au club et lui souhaite beaucoup de succès dans son défi en Serie A. Aucune citation du joueur partant n’a été publiée.

Mardi, Gianluca Di Marzio avait déjà écrit que l’Ajax était en négociations avec le Torino au sujet d’un transfert du milieu de terrain. Il n’avait toutefois avancé aucun montant.

Nicola Schira l’a en revanche fait. Selon lui, l’Ajax et le Torino sont parvenus à un accord sur une indemnité de transfert de quatre millions d’euros. Un contrat jusqu’à mi-2030 attend Fitz-Jim.

Fitz-Jim a disputé au total 72 matches avec l’équipe première du рекордchampion des Pays-Bas. Il y a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. Il a aussi été brièvement prêté par l’Ajax à l’Excelsior, avec qui il a disputé douze rencontres.

Le Torino, en revanche, n’a pas encore communiqué sur l’arrivée du joueur de l’Ajax. Le nouveau club de Fitz-Jim a terminé la saison dernière à la douzième place de Serie A.