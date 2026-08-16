L’Ajax a concédé dimanche après-midi contre le SC Heerenveen sa première perte de points de cette saison d’Eredivisie VriendenLoterij. Dans sa Johan Cruijff ArenA, l’équipe de l’entraîneur Míchel Sánchez a laissé filer une avance de 2-0 : 2-2. L’Ajax occupe désormais la cinquième place d’Eredivisie. Heerenveen est provisoirement septième.

L’ambiance était festive avant la rencontre. Le match était placé sous le signe du trentième anniversaire de la Johan Cruijff ArenA, inaugurée le 14 août 1996. Plusieurs personnalités étaient donc présentes, comme Louis van Gaal, Jari Litmanen et Brian Brobbey.

L’Ajax devait faire sans Daley Blind, blessé, et Mika Godts, parti au Paris Saint-Germain. Ils ont été remplacés respectivement par Youri Baas et Abdellah Ouazane. Par ailleurs, Julian Brandt et Marcos Leonardo, entre autres, ont débuté sur le banc.

L’équipe à domicile a immédiatement pris l’initiative et a vu Bernt Klaverboer sauver les siens sur une tentative d’Oscar Gloukh. Quelques minutes plus tard, ce même gardien a joué un rôle négatif sur le 1-0 : Aaron Bouwman a touché le poteau sur un corner, avant que Klaverboer ne pousse le ballon dans son propre but.

La tempête de l’équipe à domicile s’est quelque peu calmée, ce qui a aussi permis à Heerenveen de se montrer de temps à autre. Cela a donné lieu à des tentatives de Jacob Trenskow (contrée) et Dirk Proper (au-dessus). À l’autre bout du terrain, Kasper Dolberg a laissé passer une énorme occasion de faire le 2-0 : le Danois a tiré au-dessus alors qu’il avait pratiquement le but grand ouvert.

Finalement, l’Ajax a tout de même doublé la mise avant la pause grâce à Ouazane, qui a magnifiquement envoyé le ballon dans la lucarne d’une frappe lointaine. Mais dans le temps additionnel, Heerenveen est revenu à 2-1. Marc ter Stegen a encore répondu présent sur des frappes de Luca Oyen et Dylan Vente, mais il était impuissant sur la frappe de Trenskow dans la lucarne opposée.

Peu après la pause, Gloukh a été proche du troisième but amstellodamois, mais Marcus Linday et Klaverboer ont conjointement empêché le but. Ensuite, l’Ajax a progressivement perdu le contrôle du match.

Pendant longtemps, Heerenveen n’a pas non plus su en profiter, mais à dix minutes du terme, le score est passé à 2-2. Maxence Rivera a récupéré le ballon dans un cafouillage et a décoché une frappe imparable. Ensuite, Heerenveen s’est encore créé les meilleures chances de marquer, mais le but n’est plus venu.