L'Ajax devance Feyenoord et recrute un jeune talent de l'AZ

Musabe Abdusalam quitte l’AZ cet été pour rejoindre l’Ajax, selon Ajax Showtime. Ce jeune talent de 14 ans, qui était également courtisé par Feyenoord, a finalement opté pour le club amstellodamois.

Arrivé en 2023 au centre de formation d’AZ après avoir quitté le RKVV DEM de Beverwijk, il a évolué au sein des équipes U15 et U16 du club albertzéen.

Sur les tablettes de l’Ajax depuis plusieurs mois, le jeune joueur a confirmé son choix dès l’annonce de son départ de l’AZ. Le Feyenoord, également intéressé, n’a pas réussi à le convaincre.

Ces dernières semaines, le jeune attaquant a effectué des stages dans les deux clubs. Il a finalement opté pour le club de la capitale, où il intégrera l’équipe U15.

Selon Ajax Showtime, ce jeune talent est « un attaquant capable d’évoluer sur les deux ailes, déjà très mature pour son âge. Il joue un rôle clé dans les équipes qu’il intègre, grâce à ses buts et ses passes décisives. »

Il a fait ses débuts avec les Oranje U15 début mars, pour un total de deux sélections à ce jour.