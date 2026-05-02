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L'Ajax devance Feyenoord et recrute un jeune talent de l'AZ

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Musabe Abdusalam quitte l’AZ cet été pour rejoindre l’Ajax, selon Ajax Showtime. Ce jeune talent de 14 ans, qui était également courtisé par Feyenoord, a finalement opté pour le club amstellodamois.

Arrivé en 2023 au centre de formation d’AZ après avoir quitté le RKVV DEM de Beverwijk, il a évolué au sein des équipes U15 et U16 du club albertzéen.

Sur les tablettes de l’Ajax depuis plusieurs mois, le jeune joueur a confirmé son choix dès l’annonce de son départ de l’AZ. Le Feyenoord, également intéressé, n’a pas réussi à le convaincre.

Ces dernières semaines, le jeune attaquant a effectué des stages dans les deux clubs. Il a finalement opté pour le club de la capitale, où il intégrera l’équipe U15.

Selon Ajax Showtime, ce jeune talent est « un attaquant capable d’évoluer sur les deux ailes, déjà très mature pour son âge. Il joue un rôle clé dans les équipes qu’il intègre, grâce à ses buts et ses passes décisives. »

Il a fait ses débuts avec les Oranje U15 début mars, pour un total de deux sélections à ce jour.

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