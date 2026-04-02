L'Ajax d'Amsterdam récompense sa star marocaine

Le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam a annoncé la prolongation du contrat de son joueur marocain Marouane Ben Taleb.

Le site web de l'Ajax indique que Ben Taleb, âgé de 16 ans, qui évolue au poste de défenseur et de milieu de terrain, a signé un contrat à long terme jusqu'à l'été 2029.

Marouan Ben Taleb évolue depuis 2024 au centre de formation de l'Ajax, après avoir quitté le Sparta Rotterdam.

Cette saison, Ben Taleb a fait partie de l'équipe des moins de 17 ans de l'Ajax, dirigée par l'entraîneur Stan Beil.

« Marwan Ben Taleb est un défenseur moderne, capable également de jouer au milieu de terrain. Il fait preuve d’un grand sang-froid balle au pied et possède un bon sens du jeu », a déclaré Marin Becker, directeur du football à l’Ajax.

Il a ajouté : « Ben Taleb s'est développé en tant que leader, ce qui le rend influent sur le terrain et en dehors, une qualité qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous sommes convaincus qu'il continuera à ce niveau et qu'il évoluera davantage vers le football professionnel. »

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