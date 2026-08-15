Mika Godts quitte définitivement l’Ajax pour le Paris Saint-Germain, ont annoncé les deux clubs. Le club français va payer pour l’attaquant de 21 ans une indemnité de transfert qui, selon l’Ajax, peut atteindre un maximum de 55 millions d’euros.

Godts était encore sous contrat à Amsterdam jusqu’au 30 juin 2029. L’Ajax souhaitait donc conserver le Belge, mais collabore à son transfert vers le club de dimension internationale basé à Paris.

Godts est arrivé en janvier 2023 en provenance du KRC Genk et a effectué quelques mois plus tard ses débuts officiels avec l’équipe première de l’Ajax. En avril 2023, il a fait sa première apparition avec l’équipe première, lors du match de championnat contre Fortuna Sittard, avant de devenir un élément incontournable du groupe professionnel au fil des saisons suivantes.

L’attaquant a finalement disputé 115 matches officiels avec l’Ajax et y a inscrit 26 buts. Lors de la saison 2025/26, Godts a en outre été élu Johan Cruijff Talent de l’Année de l’Eredivisie.

Jordi Cruijff regrette que l’Ajax doive se séparer du Belge. « Mika est un très bon joueur avec des qualités très spécifiques, il va énormément nous manquer », a déclaré le directeur technique. « Nous ne voulions pas le perdre et nous aurions bien sûr préféré le garder ici une saison de plus. »

Selon Cruijff, l’intérêt du PSG était toutefois une conséquence logique de l’évolution de Godts. « Quand on performe aussi bien à l’Ajax, des clubs de ce calibre se manifestent. Le PSG a remporté la Ligue des champions lors des deux dernières années et est le champion de France en titre. Mika a donc l’occasion de rejoindre un sommet absolu du football international. »

Godts est également devenu international belge durant sa période à Amsterdam et a fait ses débuts le 28 mars 2026 lors du match à l’extérieur contre les États-Unis. Cruijff estime qu’il mérite ce transfert : « Il a mérité ce transfert, car il a énormément aidé l’Ajax par son jeu, ses buts et ses passes décisives. Nous l’avons chaleureusement remercié et lui avons souhaité beaucoup de succès. »