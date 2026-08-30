L’Ajax a trouvé dimanche soir un accord définitif avec le Werder Brême au sujet de Youri Regeer, confirme De Telegraaf, dans la foulée de l’Algemeen Dagblad. Le milieu de terrain de 23 ans est autorisé à se rendre en Allemagne pour sa visite médicale, après quoi le prêt devra être bouclé le plus rapidement possible.

Les conditions financières semblent plutôt favorables à l’Ajax. Selon De Telegraaf, le Werder Brême prendra en charge l’intégralité du salaire de Regeer pendant la durée du prêt. En outre, l’Ajax percevra une indemnité de prêt et les Allemands ont négocié une option d’achat de cinq millions d’euros.

L’Ajax avait encore fait revenir Regeer du FC Twente en janvier 2025 pour 4,5 millions d’euros. Peu après son retour, le joueur formé au club amstellodamois s’est blessé, et sa deuxième période à l’Ajax n’a alors jamais vraiment décollé.

En raison de l’absence d’un véritable numéro 6, Regeer a régulièrement été utilisé comme milieu défensif. Il a eu beaucoup de temps de jeu sous Fred Grim et Oscar Garcia, et avait aussi initialement débuté à ce poste sous Míchel Sánchez, sans parvenir à convaincre.

L’arrivée de Sofyan Amrabat a encore dégradé ses perspectives à Amsterdam. Selon De Telegraaf , Jordi Cruijff aurait préféré vendre définitivement Regeer, mais un prêt avec option d’achat s’est finalement révélé être la meilleure solution possible.

Jusqu’à présent, Regeer a disputé 57 matches officiels avec l’équipe première de l’Ajax. Il y a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives, tandis que son contrat actuel à la Johan Cruijff ArenA court encore jusqu’à la mi-2029.

Les documents liés au transfert vers le Werder Brême sont actuellement en cours de finalisation. Avec l’indemnité de prêt, la disparition complète de son salaire de la masse salariale et une éventuelle indemnité de transfert de cinq millions d’euros, l’Ajax se crée de la marge pour l’arrivée possible d’un milieu de terrain supplémentaire. Míchel Sánchez a confirmé dimanche après le match contre Telstar (victoire 4-0) que le club recherchait activement ce profil, ainsi qu’un ailier gauche et un défenseur central droit.