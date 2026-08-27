L’Ajax annonce un transfert sortant : « Tout le meilleur ! »

Tristan Gooijer est officiellement un joueur de Lommel SK. L’Ajax a annoncé jeudi, via ses canaux officiels, que le défenseur de 21 ans a été vendu au club belge, un transfert qui se profilait depuis un certain temps. Gooijer s’est engagé avec Lommel jusqu’à la mi-2028.

L’Ajax et Lommel étaient déjà parvenus il y a quelque temps à un accord sur une indemnité de transfert d’environ un demi-million d’euros pour le défenseur. Les négociations entre Gooijer et le club belge se sont ensuite déroulées de manière si laborieuse que l’opération a d’abord semblé sur le point de capoter.

La situation a finalement évolué. De Telegraaf a indiqué le week-end dernier qu’un transfert était finalement redevenu tout proche et que les parties concernées étaient presque parvenues à un accord définitif. C’est désormais officiel.

Gooijer a disputé treize matches avec l’équipe première de l’Ajax et a également joué cinquante rencontres avec Jong Ajax. La saison dernière, il a été prêté au PEC Zwolle, où il a disputé un total de 25 matches.

Mercredi, Gooijer avait déjà fait ses adieux aux supporters de l’Ajax via Instagram. « Après toutes ces années, mon aventure à l’Ajax touche à sa fin », a commencé Gooijer. Il avait accompagné son texte d’une vidéo avec plusieurs temps forts de son passage à Amsterdam.

« Je suis arrivé au centre de formation à l’âge de 11 ans avec un seul rêve : atteindre un jour l’équipe première. En tant que petit supporter dans la F-Side, c’est encore plus particulier d’avoir finalement eu la chance de porter moi-même le maillot de l’Ajax à l’ArenA. »

« Reconnaissant envers tous ceux qui ont fait partie de mon parcours et fier d’avoir pu jouer pour ce magnifique club. On peut parfois être déçu par certaines personnes, sans perdre son amour pour le club », a encore partagé Gooijer dans une petite pique. On n’a pas su clairement qui il visait par là. « Ajacied pour toujours. »

À Lommel, Gooijer sera le coéquipier de Don-Angelo Konadu, prêté par l’Ajax au club belge. Lommel occupe actuellement la huitième place de la Jupiler Pro League.