L’Ajax annonce deux nouvelles recrues en l’espace d’un quart d’heure

Thilo Kehrer est un joueur de l’Ajax, comme l’a annoncé le club amstellodamois via ses canaux officiels. Le défenseur de 29 ans est prêté par l’AS Monaco jusqu’à la fin de la saison. L’arrivée de Gerónimo Spina (21 ans), qui jouera surtout avec Jong Ajax, a elle aussi été officialisée.

« Thilo est un joueur extrêmement professionnel et de grande qualité, qui apporte beaucoup d’expérience », déclare le directeur technique Jordi Cruijff sur le site de l’Ajax. « Il a une forte mentalité et est habitué à la pression de la performance au plus haut niveau. »

« Sa présence assure en outre une saine concurrence en défense, ce qui est essentiel pour l’équilibre et l’intensité au sein de l’effectif. »

Kehrer, qui portera le numéro 6 à l’Ajax, va renforcer la défense du club. Selon certaines informations, le montant du prêt que l’Ajax doit payer s’élève à deux millions d’euros et aucune option d’achat n’a été négociée.

Kehrer peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière droit et apporte en outre l’expérience nécessaire. L’Allemand est passé par les centres de formation de VfB Stuttgart et de Schalke 04 avant de décrocher un transfert au Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer a rejoint West Ham United, avant d’atterrir deux ans plus tard à Monaco, dans un premier temps sous la forme d’un prêt. Le club français l’a ensuite recruté définitivement. Au cours de sa carrière, Kehrer a également porté le maillot de la sélection allemande à 28 reprises.

Gerónimo Spina

L’arrivée de Spina est donc désormais officielle, elle aussi. Le défenseur de 21 ans signe à la Johan Cruijff ArenA un contrat jusqu’à la mi-2028, avec une option pour une année supplémentaire. « Spina rejoint avec effet immédiat l’effectif de Jong Ajax », écrit l’Ajax.

Récemment, De Telegraaf avait déjà indiqué que l’Ajax n’avait pas à verser d’indemnité de transfert à l’Atlético pour Spina. Le club espagnol peut toutefois recevoir de l’argent si le défenseur remplit certaines conditions liées aux performances. Le montant que ces bonus peuvent atteindre n’est pas connu.