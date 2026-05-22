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Rian Rosendaal

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L'Ajax affrontera le FC Utrecht dimanche très tôt dans la matinée

Ajax vs Utrecht
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La finale des barrages entre l’Ajax et le FC Utrecht est programmée dimanche à 12 h 15, selon Mike Verweij du journal De Telegraaf. 

Vendredi, Willem II a annoncé que les supporters pourraient bien se rendre à Volendam samedi pour la finale des barrages de promotion-relégation. « C’est le résultat d’une concertation entre la KNVB, tous les clubs concernés et le trio local de la commune d’Edam-Volendam », écrit Verweij pour De Telegraaf. 

Cette décision a entraîné le décalage de la rencontre, initialement fixée à 20h00, à 16h30, afin de faciliter la gestion de la sécurité dans et autour du stade Kras.

Une démarche identique a ensuite été envisagée pour la finale des barrages européens entre l’Ajax et le FC Utrecht. « L’objectif est que les supporters d’Utrecht puissent également y assister, mais cela doit encore être définitivement confirmé. Ce match sera également avancé », avait déjà écrit Verweij vendredi. Le coup d’envoi sera donc donné à 12 h 15.

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