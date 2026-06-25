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L'Ajax a vendu le jeune talent Nick Verschuren pour un montant symbolique

Mercato
Ajax
Sparta Rotterdam
FC Groningue
Volendam
N. Verschuren

Selon De Telegraaf, Nick Verschuren quitte l’Ajax pour rejoindre le Sparta Rotterdam. Le défenseur de 21 ans a déjà passé sa visite médicale jeudi et s’apprête à signer un contrat jusqu’en milieu d’année 2030 au stade Het Kasteel.

Selon le journaliste Mike Verweij, l’Ajax percevra un montant forfaitaire de 800 000 euros, susceptible d’atteindre 1 million d’euros.

Par ailleurs, le club ajacide a négocié un pourcentage sur une éventuelle revente. Verschuren était encore sous contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’en milieu d’année 2028.

Formé au club depuis les jeunes catégories, il n’a pourtant jamais été aligné avec l’équipe première.

Il a toutefois disputé cinquante matchs avec Jong Ajax et a brillé la saison dernière lors de son prêt au FC Volendam.

Le FC Groningen s’était également intéressé au joueur, mais celui-ci a choisi de s’engager pour plusieurs années avec le club rotterdamois.

Les Rotterdamois recherchaient un défenseur central supplémentaire : Tijs Velthuis a été cédé au PEC Zwolle pour 150 000 euros et le jeune talent Marvin Young pourrait encore partir.

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