Selon De Telegraaf, Nick Verschuren quitte l’Ajax pour rejoindre le Sparta Rotterdam. Le défenseur de 21 ans a déjà passé sa visite médicale jeudi et s’apprête à signer un contrat jusqu’en milieu d’année 2030 au stade Het Kasteel.

Selon le journaliste Mike Verweij, l’Ajax percevra un montant forfaitaire de 800 000 euros, susceptible d’atteindre 1 million d’euros.

Par ailleurs, le club ajacide a négocié un pourcentage sur une éventuelle revente. Verschuren était encore sous contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’en milieu d’année 2028.

Formé au club depuis les jeunes catégories, il n’a pourtant jamais été aligné avec l’équipe première.

Il a toutefois disputé cinquante matchs avec Jong Ajax et a brillé la saison dernière lors de son prêt au FC Volendam.

Le FC Groningen s’était également intéressé au joueur, mais celui-ci a choisi de s’engager pour plusieurs années avec le club rotterdamois.

Les Rotterdamois recherchaient un défenseur central supplémentaire : Tijs Velthuis a été cédé au PEC Zwolle pour 150 000 euros et le jeune talent Marvin Young pourrait encore partir.