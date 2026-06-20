L'Ajax a trouvé un accord et cède son milieu de terrain

L'Ajax a conclu un accord avec le Sparta Prague concernant le transfert de Sivert Mannsverk. Les Amstellodamois l'ont officialisé dans un communiqué de presse.

Prêté la saison passée au club tchèque, Mannsverk avait déjà permis à Sparta de négocier une option d’achat lors des discussions initiales. Cette option n’avait toutefois pas été levée.

Les Tchèques étaient convaincus de pouvoir négocier un prix inférieur, ce qu’ils ont finalement réussi à obtenir. Le montant exact perçu par l’Ajax n’a pas été dévoilé.

À la Johan Cruijff ArenA, le milieu de terrain était encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028. Il n’a disputé que dix-huit matchs officiels sous les couleurs ajacides, après avoir été recruté à l’été 2023 par Sven Mislintat.

Cette vente réjouit le directeur technique Jordi Cruijff, car elle libère de la marge salariale pour de nouveaux renforts.

Sous les ordres de l’entraîneur Brian Priske, il a principalement évolué comme joker, accumulant 1 569 minutes de jeu en 27 matchs officiels.