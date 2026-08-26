L’Ajax est parvenu à un accord oral avec Viktor Tsygankov, rapporte De Telegraaf ce mercredi. L’ailier ukrainien de 28 ans va signer un contrat de trois ans à Amsterdam.

Tsygankov doit encore régler quelques détails avec Gérone. À l’heure actuelle, les juristes, l’agent du joueur et les deux clubs travaillent sur les documents entourant le contrat, qui court jusqu’à la mi-2029.

L’Ajax était déjà parvenu auparavant à un accord de principe avec Gérone au sujet du transfert de l’ailier, qui a déjà travaillé avec l’entraîneur Míchel. Le club espagnol recevra un peu moins de cinq millions d’euros pour le transfert et conservera une partie des droits du joueur.

Le média ukrainien TaToTake a évoqué cette semaine un montant compris entre 3 et 3,5 millions d’euros. Cadena SER a, lui, avancé une indemnité de transfert de 4,5 millions d’euros pour la recrue de l’Ajax.

TaToTake a également indiqué que Tsygankov veut obtenir un pourcentage à la revente pour le Dinamo Kiev dans le cadre de son transfert à l’Ajax.

En effet, le club ukrainien passe à côté d’un pourcentage à la revente avec le transfert de 3,5 millions d’euros de Gérone à l’Ajax. Dans l’accord entre Gérone et Kiev, il était en effet stipulé que le pourcentage à la revente ne s’appliquerait qu’à partir d’un montant de cinq millions ou plus.

Tsygankov peut évoluer sur les deux ailes en attaque. Reste à savoir s’il pourra déjà faire ses débuts ce week-end contre Telstar. Sinon, son baptême du feu aura lieu une semaine plus tard contre le PSV, qui voulait recruter l’attaquant il y a quelques années.

« C’est un très bon joueur avec une éthique de travail hors du commun. Il peut être un énorme renfort pour nous en tant qu’équipe. Il sera facile à intégrer et sait bien concrétiser les occasions. C’est aussi un joueur puissant avec beaucoup de profondeur », a déclaré Míchel mercredi lors d’un point presse.