L’Ajax a trouvé un accord avec Sunderland pour l’arrivée de Simon Adingra, rapporte Sky Sport. Selon le journaliste Keith Downie, l’Ivoirien de 24 ans est prêté aux Amstellodamois jusqu’à la fin de la saison. On ne sait pas encore si l’Ajax a négocié une option d’achat.

L’Ajax a ainsi accéléré dans sa recherche d’un renfort pour le flanc gauche. Plus tôt dans la journée de lundi, il était déjà apparu que le club s’était officiellement manifesté auprès de Sunderland pour Adingra, qui est vu à Amsterdam comme le successeur de Mika Godts.





L’ailier est toutefois actuellement blessé. Downie indique qu’Adingra devrait rapidement être de nouveau disponible, ce qui signifie que l’Ajax ne devrait vraisemblablement pas attendre longtemps avant de pouvoir compter sur son nouvel attaquant.

Sunderland a recruté Adingra à l’été 2025 pour 21,5 millions de livres en provenance de Brighton & Hove Albion, soit environ 25 millions d’euros. Sa première année au club ne s’est toutefois pas déroulée comme espéré, puisque l’international ivoirien n’a disputé que quatorze matches.

L’hiver dernier, Adingra avait déjà été temporairement envoyé ailleurs. L’AS Monaco a payé un million d’euros pour se le faire prêter et a vu l’ailier inscrire trois buts et délivrer également trois passes décisives en quatorze matches.

Avant sa période à Sunderland, Adingra a joué deux saisons à Brighton. En soixante matches de Premier League, il y a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives, après avoir auparavant porté les couleurs de l’Union Saint-Gilloise et du FC Nordsjælland.

Adingra possède également une solide expérience sur la scène internationale. L’attaquant compte trente sélections et cinq buts avec la Côte d’Ivoire et figurait dans le groupe pour la Coupe du monde l’été dernier, où il est entré en jeu pendant quinze minutes contre l’Allemagne.