Dusan Tadic ne fera pas son retour à l’Ajax, mais poursuivra sa carrière au NEC. Selon Algemeen Dagblad, le club d’Amsterdam a encore tenté une ultime approche pour faire revenir le Serbe, sans parvenir à le convaincre d’un retour à la Johan Cruijff ArenA.

L’attaquant de 37 ans a signé un contrat de deux saisons à Nimègue, offrant ainsi au NEC peut-être le transfert le plus retentissant de l’histoire du club. Les Nimeguois avaient déjà fait revenir par le passé des joueurs comme Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck et Edgar Barreto à De Goffert, mais l’arrivée de Tadic est considérée comme un coup encore plus fort.

L’investisseur du NEC, Marcel Boekhoorn, a joué un rôle important dans les négociations. Il s’est envolé pour Belgrade avec l’entraîneur Dick Schreuder et l’adjoint Haris Medunjanin afin de convaincre personnellement Tadic, après plusieurs semaines de contacts entre les deux parties.

Mais c’est surtout Schreuder qui a fait pencher la balance. Le technicien entretient depuis de nombreuses années une bonne relation avec Tadic, qui remonte à l’époque où Alfred Schreuder travaillait comme entraîneur, puis adjoint, au FC Twente. Depuis, les deux hommes sont toujours restés en contact.

Tadic avait d’ailleurs déjà exprimé publiquement cette estime. Après un match entre l’Ajax et le PEC Zwolle en avril 2022, il avait salué le jeu de l’équipe de Schreuder. « Je dois faire un grand compliment à Zwolle et à leur entraîneur. Ils jouent avec audace. Cela a été difficile pour nous », déclarait alors le Serbe devant la caméra d’ESPN.

Lors de la visite à Belgrade, Schreuder et Medunjanin ont présenté leurs plans à Tadic. Cela a fait une telle impression que le vétéran a décidé d’écarter des offres de clubs étrangers, où il aurait pu gagner nettement davantage sur le plan financier.

Même l’Ajax n’est finalement pas parvenu à faire changer Tadic d’avis. Selon l’AD, le club d’Amsterdam voyait surtout en cet attaquant expérimenté un élément important pour le vestiaire, alors que Tadic se considère toujours comme un joueur capable d’apporter beaucoup sur le terrain. Cette divergence de vision s’est finalement révélée insurmontable.

Avec son choix en faveur du NEC, Tadic se projette déjà vers la prochaine étape de sa carrière. L’attaquant veut devenir entraîneur après sa carrière de joueur et aura à Nimègue la possibilité de continuer à se développer aussi dans ce domaine.