Selon le journal *Het Algemeen Dagblad*, l'Ajax a résilié le contrat de Marijn Beuker avec effet immédiat.

Selon Mike Verweij, spécialiste de l’Ajax, une réunion sur son poste était prévue la semaine prochaine, mais elle est désormais superflue.

Selon Verweij, le directeur sportif aurait en effet constaté « des inexactitudes dans son CV embellit sur LinkedIn », ce que le club lui reproche sévèrement.

Il est par ailleurs considéré comme coresponsable des recrutements décevants de la saison écoulée, parmi lesquels Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh et James McConnell.

Samedi matin, son départ n’était toutefois pas encore acquis. Recruté sur recommandation de Louis van Gaal, conseiller du conseil de surveillance, il bénéficiait d’un certain crédit.

Par ailleurs, les communiqués de presse se sont multipliés ces dernières semaines depuis Amsterdam, où Beuker a enchaîné les signatures de jeunes joueurs.



