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Bart DHanis

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L’Ajax a déjà eu des discussions avec Geertruida, considéré comme le renfort idéal

Mercato
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L’Ajax a eu des discussions avec Lutsharel Geertruida, rapporte Voetbal International ce jeudi après-midi. Le club d’Amsterdam souhaite se renforcer avec l’ancien joueur de Feyenoord.

Jeudi matin, Sky Sports a révélé en exclusivité que l’Ajax s’était renseigné auprès du RB Leipzig pour le défenseur de l’équipe des Pays-Bas.

Le média a indiqué que l’Ajax voulait l’emprunter au club allemand. Cela a ensuite été immédiatement démenti par Mike Verweij, de De Telegraaf. Il a affirmé qu’en cas de vente de Mika Godts, l’Ajax pourrait bien mettre sur la table les dix-huit millions demandés.

VI écrit désormais que des discussions ont même déjà eu lieu avec le joueur lui-même. Cela ne veut toutefois pas encore dire qu’il déménagera effectivement à Amsterdam.

Jordi Cruijff voit en Geertruida le renfort idéal, car il peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière droit et comme milieu défensif.

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Geertruida a déjà trouvé un accord personnel avec le PSV, mais Feyenoord s’intéresse également aux services de son ancien joueur.

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