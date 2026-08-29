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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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L'Ainaoui se rapproche de la Bundesliga

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N. El Aynaoui
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La transaction va-t-elle se conclure ?

L'international marocain Neil El Aynaoui est proche de quitter la Roma lors de l'actuel mercato estival, dans le cadre des démarches engagées par le club allemand du RB Leipzig pour s'attacher ses services.

Selon la chaîne « Sky Sport », Leipzig se rapproche de conclure la transaction concernant El Aynaoui, alors que le joueur continue d'attirer l'intérêt d'autres clubs européens, après être devenu l'un des noms convoités sur le marché des transferts estival.

Le nom de l'international marocain avait déjà été associé à plusieurs clubs anglais, dont Crystal Palace, Manchester United et Liverpool, qui avaient manifesté leur intérêt pour obtenir ses services, avant que Leipzig n'entre en force dans la course à sa signature.

El Aynaoui, âgé de 24 ans, est lié à la Roma par un contrat qui court jusqu'à l'été 2030, après avoir rejoint le club italien à l'été 2025 en provenance du club français de Lens, dans le cadre d'un transfert dont la valeur a dépassé les 23 millions d'euros.

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