La dispute entre Gennaro Gattuso et Kenneth Taylor sur le terrain d’entraînement de la Lazio n’est qu’une tempête dans un verre d’eau. C’est ce qu’assure l’agent Guido Albers vendredi dans un entretien avec De Telegraaf.

Gattuso a brusquement interrompu l’entraînement jeudi et s’est dirigé, furieux et gesticulant, vers Taylor. Le Néerlandais s’est alors entendu dire par l’entraîneur qu’il devait retourner au vestiaire, après quoi Taylor a retiré sa chasuble et s’en est allé.

Selon Radio Laziale, il y a eu une altercation verbale entre Gattuso et Taylor, après quoi l’entraîneur italien est intervenu. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la dispute entre l’entraîneur et le joueur. Gattuso et Taylor se sont toutefois rapidement réconciliés, après quoi le milieu de terrain a rejoint l’entraînement du soir.

« C’est exact », a fait savoir Albers dans une brève réaction au quotidien du matin. L’agent de Taylor n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur l’incident survenu sur le terrain d’entraînement de la Lazio.

« Même si les émotions se sont momentanément emballées, Gattuso a justement semblé pouvoir l’apprécier après coup », analyse De Telegraaf au sujet de l’incident entre l’entraîneur et le joueur.

Gattuso a été nommé fin juin par la direction de la Lazio. L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan avait succédé à Maurizio Sarri au Stadio Olimpico.

Taylor a été recruté en janvier en provenance de l’Ajax pour environ dix-sept millions d’euros. Le milieu de terrain a jusqu’à présent inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 21 matches avec la Lazio.