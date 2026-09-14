L'agent de joueurs Jorge Mendes arrive à Barcelone dans quelques heures, pour une visite éclair, avec à son agenda Alejandro Baldé et Lamine Yamal, sans qu'aucune réunion ne soit prévue avec le club, même si une rencontre pourrait avoir lieu de manière spontanée.

Le journal Sport a rapporté que Mendes arrivera vers 14 heures au terminal des jets privés, pour une visite rapide à Barcelone.

Mendes ne restera à Barcelone que quelques heures, où il compte honorer plusieurs engagements et tenir plusieurs réunions.

Sa présence dans la ville n'est pas liée, en principe, à une visite spécifique à Barcelone, mais on ne peut exclure la tenue d'une rencontre au cours de la journée, compte tenu de l'excellente relation entre Mendes et le club catalan, le Portugais ayant été l'un des principaux alliés du club ces dernières années, notamment durant les périodes de difficultés économiques.

Au-delà de la raison précise de ce déplacement, son travail est inévitablement lié à la situation sportive de ses joueurs, et à Barcelone, il y a un dossier qui mérite une attention particulière, celui d'Alejandro Baldé, qui n'a pas encore réussi à obtenir le rôle qu'il attendait en début de saison.

Dans les derniers jours du marché des transferts, Baldé a eu une conversation avec Hansi Flick, lors de laquelle il lui a fait part de son souhait de rester, et a affirmé sa conviction quant à sa capacité à changer sa situation. Le joueur croit toujours qu'il dispose de toutes les capacités nécessaires pour retrouver le niveau qu'il a affiché lors des saisons précédentes, lorsqu'il s'était hissé parmi les meilleurs latéraux d'Europe.

Mais la concurrence est extrêmement rude, et Flick estime qu'il dispose actuellement d'autres options en meilleure forme, tandis que les grandes performances livrées par Gerard Martín augmentent la difficulté pour Baldé d'obtenir une occasion de jouer.

À l'exact opposé, Lamine Yamal, l'un des joueurs les plus en vue représentés par Jorge Mendes, vit une situation totalement différente, la star du Barça traversant l'une des meilleures périodes de sa carrière et continuant de s'imposer comme un candidat au Ballon d'Or grâce à des performances immenses.

À Barcelone, on se réjouit énormément de son niveau et de la forme qu'il traverse. La situation de Lamine n'a rien à voir avec celle de Baldé, mais il fait partie du groupe de joueurs qui rendent Mendes étroitement lié au travail quotidien au sein de Barcelone.

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