L'agent de Vinicius est en Espagne, attention, ça va péter !

Le départ de Xabi Alonso semble avoir apaisé les tensions à Valdebebas, et Vinicius paraît désormais se rapprocher d'une prolongation de contrat.

Il avait été rapporté en début de saison que le Brésilien avait fait savoir aux Merengues que tant que Xabi Alonso resterait à la tête de l'équipe, il n'aurait aucune intention de signer une prolongation. Les deux parties sont dans l'impasse depuis l'été dernier, Vinicius exigeant un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid, de son côté, a l'intention de lui accorder cette prolongation, mais maintient son offre précédente, et la presse s'accorde à dire que le club souhaite le conserver. Il ne reste que 18 mois de contrat à Vinicius, et les Merengues devront envisager une vente cet été si aucun accord n'est trouvé.

Selon le quotidien AS, l'agent de Vinicius, Federico Peña, est arrivé dans la capitale espagnole. Peu après que Vinicius ait déclaré vouloir rester au club, suite à sa performance exceptionnelle contre Monaco qui lui a valu le titre d'homme du match, Pena était présent dans les tribunes. Il tenait à être proche de son client vedette durant cette période difficile.

L'intention de Vinicius et du Real Madrid est de signer un nouveau contrat, et la présence de Pena pourrait accélérer les négociations.

La semaine dernière, il a été rapporté que le Real Madrid prévoyait de reprendre les discussions avec l'entourage de Vinicius ce mois-ci après le départ d'Alonso, les deux joueurs étant très proches. Le nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, a tout mis en œuvre pour que Vinicius se sente soutenu et pour regagner le cœur du Bernabéu.