L’Ajax a discuté cet été avec l’entourage de Joël Piroe au sujet d’un transfert. C’est ce que révèle l’agent de l’attaquant de 27 ans à Voetbal International.

Piroe est sous contrat avec Leeds United depuis 2023, mais il a eu de moins en moins de temps de jeu la saison dernière. Il semble donc qu’il quitte encore Leeds cet été.

West Ham United s’est manifesté pour lui et a proposé quinze millions de livres. Leeds voulait toutefois en recevoir vingt millions, alors que le club avait d’abord fixé un prix demandé de seize millions de livres.

Cela a suscité l’incompréhension de Piroe et de son agent Theo Roebbers, raconte ce dernier dans VI. « J’ai dit : s’il ne se passe rien dans les prochaines semaines, Leeds n’aura plus jamais besoin de m’appeler. Pourquoi ? Parce qu’ils se sont soudainement écartés du prix initialement demandé. »

« Cela devient alors une affaire très compliquée. Il y a eu beaucoup d’intérêt pour Joël tout au long de l’été. Nous avons parlé avec Jordi Cruijff au sujet de l’Ajax, mais quand il a entendu le prix demandé, ce n’était plus une option. Il en a été de même, par exemple, pour Strasbourg en France et Alavés en Espagne. Anderlecht s’est également retiré, car le prix demandé ne correspondait tout simplement pas au marché. »

« Quand vous êtes le troisième attaquant dans la hiérarchie et que vous n’entrez jamais en jeu, et qu’en plus vous ne correspondez pas au football du manager, je trouve que cela va trop loin. Je ne trouve alors pas élégant de ne pas respecter ses accords. C’est pourquoi j’ai tracé une ligne. Cela fait partie de mon métier. Je défends Joël », a ainsi déclaré Roebbers.

Les deux clubs ont d’ailleurs désormais trouvé une solution. Selon VI, Piroe sera prêté la saison prochaine par Leeds à West Ham, une fois les derniers détails finalisés. Si les Londoniens sont promus, ils seront obligés de l’acheter.