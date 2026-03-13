L'agent d'Haaland tape du poing sur la table

Le Norvégien est annoncé depuis longtemps du côté de la Liga, mais rien n'indique que ce transfert se concrétisera prochainement.





Alors que City affrontait le Real Madrid à Madrid en Ligue des Champions, deux membres de son équipe, Carles Planchart et Xavier Aguilar, ont été aperçus quittant le même hôtel que le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Peu après, des informations ont circulé selon lesquelles ils négociaient une clause de premier refus pour Haaland. Plus tôt dans la journée, Font avait affirmé que les propos de Joan Laporta, son rival à la présidence, concernant la possible arrivée de Julian Alvarez, étaient du vent.





Interrogée par El Chiringuito, l'agent de Haaland, Rafaela Pimenta, a rapidement démenti l'information.





« J'ai souvent dit que nous avions beaucoup de respect et d'admiration pour le FC Barcelone, mais il n'y a eu absolument aucun contact, ni avec Haaland, ni avec son entraîneur au FC Barcelone, ni avec d'éventuelles cibles de transfert. »





« Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois. Il est très heureux à Manchester City, il y est très performant, et nous n'avons vraiment rien à discuter d'un transfert tant que tout va bien à Manchester City. »