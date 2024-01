L'agent d'Antony prend la parole

L'agent d'Antony a répondu aux spéculations suggérant que United était prêt à considérer l'ailier brésilien comme un flop et le vendre cet hiver.

Les Red Devils ont beaucoup investi dans l'attaquant de 23 ans en l'arrachant à l'Ajax à l'été 2022. Le Sud-Américain a ainsi retrouvé Erik ten Hag à Old Trafford, les deux hommes ayant déjà connu un grand succès ensemble à Amsterdam.

La promesse de l'agent d'Antony

Depuis, Antony a connu des difficultés sur et en dehors du terrain, avec seulement huit buts inscrits en 66 apparitions toutes compétitions confondues. Il n'a toujours pas inscrit le moindre but dans la campagne actuelle, ce qui a donné lieu à des rumeurs de transfert en 2024.

Le représentant d'Antony, Junior Pedroso, insiste sur le fait qu'aucune discussion n'a eu lieu, mais il a déclaré à United In Focus que son client devait retrouver une certaine forme : "Manchester n'a jusqu'à présent communiqué aucun intérêt pour son transfert, que ce soit en janvier ou en été. Antony se concentre sur ces quatre mois de la saison afin d'améliorer ses performances, sachant qu'il doit marquer des buts et faire des passes décisives. C'est son objectif. Aujourd'hui, nous avons la tête à Manchester United. Il sait très bien qu'il faut qu'il marque, ça ne sert à rien de faire des bons matchs, il faut qu'il marque des buts et qu'il fasse des passes décisives. Il est très cohérent à ce sujet. Il va revenir différent, et certainement, dans ces quatre mois il va montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré cette saison."