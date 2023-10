L'agent d'Alphonso Davies cash sur le Real Madrid

Nedal Huoseh n'a pas caché que Davies entretient de bonnes relations avec l'équipe du Real Madrid

Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, est sur le point de négocier son contrat et il ne pouvait pas trouver de meilleur moment pour retrouver sa forme en Bavière. A son meilleur niveau, il n'a pas d'égal à son poste.

Son agent, Nedal Huoseh, n'a pas caché que Davies entretient de bonnes relations avec l'équipe du Real Madrid et que le Bayern n'a pas encore fait d'offre ferme. Le Real Madrid est à l'affût depuis un certain temps et, comme aucune des options actuelles ne fait rêver le monde, il ne serait pas surprenant qu'il passe à l'action à un moment ou à un autre.

La situation devrait s'éclaircir dans les mois à venir : Le contrat de Davies prend fin en 2025, et le Bayern voudra donc soit conclure un accord avant l'été prochain, soit envisager une vente. Fabrizio Romano a donné à Caught Offside les dernières informations.

"La partie cruciale ici, c'est le Bayern. Le Bayern va proposer un nouveau contrat à Alphonso mais il y a beaucoup de changements au sein du conseil d'administration, de nouveaux directeurs... Ils ont besoin de clarté en interne et ensuite ils discuteront d'un nouveau contrat avec Davies", a-t-il expliqué en exclusivité pour sa rubrique Substack.

"Ce sera le point clé pour comprendre s'il signe un nouveau contrat... ou s'il veut tenter une nouvelle expérience en Premier League ou en Liga en 2024".