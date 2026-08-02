Marc Casado fait partie de la délégation du Barça au stage de l'équipe organisé au St. George's Park, mais son avenir avec le club catalan devient de plus en plus incertain, compte tenu de la difficulté qu'il aurait à obtenir du temps de jeu la saison prochaine, malgré sa participation à la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison.

Selon le journal espagnol « Sport », Casado a disputé 62 minutes lors du match joué par l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick face à Birmingham City au St. Andrew's, et il participera également lundi face à Preston North End.

Casado retournera à Barcelone lundi et aura jusqu'à la fin du mois d'août pour prendre une décision concernant son avenir.

Le joueur est conscient que ses chances de jouer avec le Barça seront très limitées, ce que Flick lui a d'ailleurs signifié.

Casado estime que sa situation pourrait changer après la blessure de Frenkie de Jong, qui sera absent plusieurs mois, et considère que cela pourrait lui offrir davantage d'opportunités. C'est pourquoi il se bat durant la période de préparation. Mais la réalité indique la présence de Marc Bernal, Pedri et Gavi, sans oublier la polyvalence d'Eric García, devant lui aux deux postes du milieu de terrain sur lesquels Flick s'appuie devant la défense pour amorcer la construction du jeu, ce que l'entraîneur allemand a fait comprendre au joueur.

Le Barça a reçu une offre pour recruter le milieu de terrain catalan avant le 30 juin, mais l'a refusée en raison de son montant.

L'offre s'élevait à environ 10 millions d'euros, une somme qui aurait beaucoup aidé le club catalan à présenter un meilleur budget financier pour la saison 2025-2026, mais l'offre a été rejetée car le club évalue Casado à un montant bien supérieur.

Le Barça attend d'obtenir 30 ou 40 millions d'euros pour un joueur âgé de seulement 22 ans, lié par un contrat jusqu'en 2028, et qui a déjà porté le maillot de la sélection espagnole.

Casado est bien conscient de sa situation, et il lui suffit de regarder ses statistiques. Lors de la saison 2024-2025, la première de Flick sur le banc du Barça, le joueur a participé à 36 matchs pour un total de 2447 minutes.

La saison dernière, il a disputé un nombre de matchs proche, soit 34 rencontres, mais son rôle a reculé de manière préoccupante, puisqu'il s'est contenté de 1397 minutes de jeu seulement. Et s'il décide de rester, ses apparitions pourraient encore diminuer.

Le joueur le sait, après que le club le lui a signifié, mais pour l'heure il résiste encore à l'idée d'un départ, car il est très attaché au Barça et il lui est très difficile de quitter le club qu'il a rejoint à l'âge de 13 ans en provenance de Damm.

Son agent Jorge Mendes s'est activé, et il a beaucoup été question de l'intérêt d'Al-Hilal pour le joueur, mais Casado ne souhaite pas jouer en Arabie saoudite. Il a également reçu quelques offres de Turquie, mais le milieu de terrain ne les a même pas étudiées.

En conséquence, Mendes, l'un des principaux agents du conseil d'administration actuel du Barça, poursuivra la recherche d'une destination pour Casado durant ce qui reste du mois d'août.

Le problème, outre le désir du joueur catalan de continuer à se battre pour obtenir des minutes avec le club de sa vie, réside dans le fait que le joueur souhaite rester en Europe. Dans ce contexte, peu de clubs sont en mesure de payer le montant réclamé par le Barça, mais Mendes poursuivra la recherche d'une offre satisfaisant les désirs de toutes les parties.