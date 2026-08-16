L'affaire Rodri place Bouaddi aux portes de Manchester City

Le Marocain Ayoub Bouaddi, star de Lille, est sur le point de rejoindre Manchester City lors de l'actuel mercato estival, afin de renforcer les rangs des Citizens dès la nouvelle saison.

Manchester City cherche à recruter un nouveau milieu de terrain et a jeté son dévolu sur Bouaddi, pour compenser le départ probable de l'Espagnol Rodri vers Barcelone.

Certains rapports de presse avaient indiqué que le transfert de Rodri vers Barcelone était bouclé, et qu'il ne restait plus que l'annonce officielle.

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a rapporté que Manchester City s'apprête désormais à finaliser le recrutement d'Ayoub Bouaddi en provenance de Lille, et ce après la vente de Rodri à Barcelone.

Il a ajouté sur son compte X : « Un accord sur les conditions personnelles a été trouvé il y a quelques jours, et la décision a déjà été prise : Bouaddi rejoindra l'équipe maintenant, et non en 2027. »

Il convient de rappeler que Bouaddi, âgé de 18 ans, a été l'un des éléments les plus en vue de la sélection marocaine lors du Mondial 2026, où le Maroc a atteint les quarts de finale.

Certains rapports de presse ont précisé ces derniers jours que le transfert de Bouaddi pourrait coûter aux caisses de Manchester City plus de 100 millions d'euros.







