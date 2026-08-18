Le FC Barcelone a bouclé la signature de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, lors du mercato estival en cours.

Rodri a passé sa visite médicale au Barça ce mardi matin.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a diffusé une vidéo de l'arrivée de Rodri au siège du Barça ce mardi midi, pour signer son contrat qui l'engage avec le « Spotify Camp Nou ».





Dans le même temps, le journal « Sport » a écrit sur son compte du réseau « X » : « Rodri se trouve actuellement dans les bureaux de Spotify au stade du Camp Nou pour signer le contrat ! La star du milieu de terrain est arrivée il y a quelques minutes. »

Le quotidien espagnol a ajouté : « La date de la présentation officielle de Rodri n'a pas encore été fixée, mais le club travaille pour annoncer la signature aujourd'hui. »

Des rapports espagnols avaient précédemment indiqué que le Barça et Manchester City étaient parvenus à un accord dimanche dernier au sujet du transfert de Rodri, le Barça devant verser 60 millions d'euros fixes, en plus de 11 millions d'euros de bonus liés aux titres qu'il remportera avec l'équipe.

