L'ailier argentin Alejandro Garnacho a finalisé son transfert en provenance de Chelsea sous forme de prêt, ce jeudi, dans une opération assortie d'une option d'achat susceptible de devenir obligatoire une fois certaines conditions remplies.

Selon le journal « L'Équipe », Aston Villa a obtenu le prêt de l'ancien joueur de Manchester United, avec une option d'achat de 50 millions d'euros, qui sera activée après que le joueur de 22 ans aura disputé un certain nombre de matchs.

En cas d'activation de cette clause, Garnacho signera un contrat de quatre ans avec Aston Villa.

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Garnacho est passé par les rangs de Manchester United, avant d'effectuer ses débuts avec l'équipe première en 2022, puis de rejoindre Chelsea à l'été 2025, alors qu'Aston Villa était déjà intéressé par sa venue à cette époque.

L'ailier argentin a disputé 43 matchs sous le maillot de Chelsea, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives, sans toutefois parvenir à s'imposer pleinement à Stamford Bridge.

L'arrivée de Garnacho vient renforcer le secteur offensif d'Aston Villa et devrait constituer un apport de poids pour l'équipe, notamment après que le milieu de terrain suisse Johann Manzambi a remplacé Morgan Rogers, parti à Chelsea dans le cadre d'un transfert record.