L'adversaire de l'Argentine en 16es de finale… Une confrontation explosive en perspective face à l'Espagne !

D’ores et déjà première du groupe 10 et qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine, championne en titre, attend les résultats de la dernière journée du groupe 8 pour connaître son prochain adversaire. Trois scénarios sont possibles : l’Espagne, le Cap-Vert ou l’Arabie saoudite.

Selon la chaîne argentine « TYC », les « Tangos » défieront le deuxième du groupe 8 vendredi 3 juillet au Hard Rock Stadium de Miami. Pour l’instant, l’Espagne occupe la première place avec 4 points grâce à sa large victoire contre l’Arabie saoudite (4-0), tandis que l’Uruguay et le Cap-Vert se partagent la deuxième place avec deux unités chacun.

L’identité du futur adversaire des champions du monde se jouera donc lors des deux dernières rencontres de la sixième journée : Uruguay-Espagne et Cap-Vert-Arabie saoudite, programmées vendredi.

Les scénarios possibles

L'Albiceleste défiera l'Espagne si l'Uruguay bat la Roja, quel que soit le score, et ce, qu'il y ait match nul entre le Cap-Vert et l'Arabie saoudite ou une victoire des Saoudiens.

Le Cap-Vert héritera du billet si l’Espagne domine l’Uruguay et qu’il s’impose ou partage les points avec l’Arabie saoudite.

Enfin, si l’Espagne l’emporte sur l’Uruguay et que l’Arabie saoudite bat le Cap-Vert, ou si les deux rencontres se concluent par un nul, l’Argentine défiera l’Arabie saoudite.

En cas de scénario complexe impliquant plusieurs nuls, des matches de barrage pourraient être disputés entre l’Espagne et le Cap-Vert, ou entre l’Uruguay et le Cap-Vert, l’équipe la mieux ou la moins bien classée au classement FIFA affrontant alors l’Argentine.

Parcours probable

En cas de qualification, les Argentins pourraient retrouver au tour suivant le deuxième du groupe 4 ou 6, où Paraguay, Australie, Iran et Égypte luttent pour les premières places.

En quarts, elle pourrait croiser le Portugal, la Colombie, la Suisse ou le Canada, puis, en demies, le Brésil ou l’Angleterre.

Grâce à son classement, l’Argentine évitera les têtes de série européennes (Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique) jusqu’à une éventuelle finale, à condition que ces sélections terminent en tête de leur groupe, ce qui lui confère un avantage relatif dans la partie basse du tableau.