L'AD en est certain : « Il fera son retour dans la sélection néerlandaise, vous verrez bien ! »

Maarten Wijffels, du journal Algemeen Dagblad, pense que Marten de Roon fera son retour dans la sélection de l'équipe nationale néerlandaise. Selon lui, ce milieu de terrain expérimenté entre en ligne de compte maintenant que Jerdy Schouten voit la Coupe du monde lui échapper.

Ce dernier a vécu le pire des scénarios le week-end dernier. Lors du match de l'Eredivisie contre le FC Utrecht, le capitaine du PSV s'est effondré au sol, visiblement en proie à une douleur intense.

Il a dû être évacué sur une civière et l'examen médical a révélé que Schouten s'était déchiré le ligament croisé. Il sera donc absent pendant au moins neuf mois et manquera à coup sûr la Coupe du monde.

Wijffels soupçonne que le sélectionneur Ronald Koeman va combler ce vide en sélectionnant De Roon. Le milieu de terrain de 35 ans, également capitaine de l'Atalanta, évolue souvent au même poste.

« La tragédie de Jerdy Schouten ramène Marten de Roon dans le tableau de la Coupe du monde des Oranje, vous verrez », titre l'AD. « C'est un joueur qui connaît bien le poste, notamment grâce à plusieurs tournois finaux. Quelqu'un qui a été un soldat fiable lors de 42 sélections. »

« Koeman connaît bien De Roon : il est en forme, connaît le groupe, connaît la pression, connaît la dynamique d’une Coupe du monde. Et il sera également là pour le groupe en tant que remplaçant. Son nom a déjà été évoqué ces dernières semaines lors des réunions régulières du staff de l’équipe nationale », explique Wijffels.

Dans son article, le journaliste cite des propos antérieurs de Koeman. « Marten de Roon me traverse encore parfois l’esprit », a avoué le sélectionneur à l’approche des derniers matchs amicaux.