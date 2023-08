L'accusation très grave de l'agent de Sadio Mané !

L'agent de Sadio Mané a fustigé le Bayern Munich après le transfert de son client à Al-Nassr : "pas une décision footballistique".

L'attaquant international sénégalais n'a rejoint l'Allianz Arena qu'en 2022, après avoir quitté Liverpool pour 35 millions de livres sterling (45 millions de dollars). Douze mois plus tard, il a été transféré au Moyen-Orient pour un montant similaire. Le joueur de 31 ans empocherait 650 000 livres par semaine aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Marcelo Brozovic en Arabie saoudite. Il gagnait plus de 17 millions de livres (22 millions de dollars) par an en Allemagne. Son représentant affirme que le Bayern a forcé le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à quitter le club parce qu'il ne voulait plus payer ce salaire.

L'article continue ci-dessous

Bacary Cissé a déclaré à After Foot RMC : "Ce n'était pas une décision footballistique (de le vendre). Le salaire de Sadio dérangeait les Allemands, ils ne comprenaient pas qu'un Africain arrive au club et devienne le premier salarié devant tout le monde, donc ils voulaient s'en débarrasser. Ils n'ont jamais appelé les représentants du joueur. Ils n'ont jamais dit à Sadio en personne qu'ils voulaient se débarrasser de lui. Ils ont juste envoyé (Thomas) Tuchel lui dire qu'il serait un ailier gauche de troisième choix. Sadio n'a rien à prouver aux Allemands. Ce n'est pas grâce au Bayern qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est grâce à Liverpool. Le Bayern a été ingrat. Ils payaient tout cet argent à un Africain, et ça leur a fait mal".

Mané n'a marqué que 12 buts pour le Bayern au cours de sa seule campagne en Bavière, tout en se brouillant avec son coéquipier Leroy Sane à un moment donné, et Cissé a ajouté qu'il avait rompu les liens avec les champions de la Bundesliga : "Il a été professionnel jusqu'à la fin. Mais les responsables du Bayern n'ont pas été justes. Ils ont d'abord fait savoir aux médias qu'ils étaient prêts à le vendre pour 20 millions d'euros. Mais lorsqu'il a repris l'entraînement et qu'ils ont vu qu'il se débrouillait bien, ils ont augmenté le prix à 30 millions d'euros. Sadio n'a pas volé son argent. Dès la première réunion avec le Bayern, il a donné sa parole qu'il rejoindrait le club, sans parler du salaire. Ses représentants ont négocié ce salaire pour lui.