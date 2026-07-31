Le club anglais de Newcastle United s'est rapproché de l'annonce officielle de l'arrivée de l'Allemand Matthias Jaïssle, l'ancien entraîneur d'Al-Ahli Saoudien, après avoir trouvé un accord final avec la direction du club concernant le montant de la clause libératoire nécessaire pour mettre fin au contrat du technicien avec le club.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », Newcastle versera environ 9,5 millions de livres sterling (11 millions d'euros) à Al-Ahli pour s'attacher les services de Jaïssle, qui signera un contrat de quatre saisons, l'annonce officielle de la transaction devant intervenir dans les prochaines heures.

L'accord de Newcastle pour payer le montant de l'indemnité est intervenu après qu'Al-Ahli a défendu ses droits financiers, permettant au club anglais de conclure l'une des transactions d'entraîneurs les plus marquantes de cet été, après avoir choisi Jaïssle pour succéder à l'Anglais Eddie Howe.

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Jaïssle avait auparavant été proche de prolonger son contrat avec Al-Ahli pour la même durée, mais les négociations se sont interrompues en raison d'un désaccord sur certaines clauses contractuelles, notamment le souhait de l'entraîneur allemand d'inclure une clause lui garantissant l'intégralité de la valeur de son contrat en cas de licenciement, ce qu'a refusé la direction du club saoudien.

Jaïssle quitte Al-Ahli après trois saisons passées avec l'équipe, depuis sa nomination en 2023 en remplacement du Sud-Africain Pitso Mosimane, période durant laquelle il a réussi à mener le club vers l'une des époques les plus fructueuses de son histoire.

Au cours de son parcours avec Al-Ahli, l'entraîneur allemand a été sacré champion de la Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises consécutives, et a également conduit l'équipe à remporter la Supercoupe d'Arabie saoudite, laissant une empreinte forte avant de relever un nouveau défi en Premier League anglaise avec Newcastle United.