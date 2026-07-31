Le Paris Saint-Germain est parvenu à un accord définitif avec Monaco pour le transfert de l'attaquant français Maghnes Akliouche, qui devient ainsi la dernière recrue du champion d'Europe lors de l'actuel mercato estival.

Selon la chaîne française RMC , les négociations entre les deux clubs ont été bouclées après plusieurs semaines de discussions. Le joueur âgé de 24 ans va signer un contrat de cinq saisons avec le club parisien, dans le cadre d'une opération estimée à environ 50 millions d'euros.

La date de la visite médicale n'a pas encore été fixée, mais tous les détails entre les deux parties sont désormais réglés, et l'annonce officielle du transfert du joueur devrait intervenir dans les prochains jours.

Akliouche, qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, suscitait l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais il a fait du Paris Saint-Germain son premier choix, préférant poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Akliouche quitte Monaco après plusieurs années passées sous le maillot de l'équipe première, au cours desquelles il a disputé 139 matches dans toutes les compétitions et inscrit 23 buts, devenant l'un des plus grands talents formés par le club ces dernières années.

Pour compenser le départ de Kang-in Lee et poursuivre les mouvements offensifs

L'arrivée d'Akliouche à Paris vise à compenser le départ du Sud-Coréen Kang-in Lee, transféré à l'Atlético de Madrid pour 40 millions d'euros. Le staff technique dirigé par Luis Enrique estime que le joueur français est capable d'offrir à l'équipe des options supplémentaires en attaque.

Akliouche possède la capacité d'évoluer à plusieurs postes offensifs, aussi bien comme ailier que comme milieu offensif, ce qui correspond au style du Paris Saint-Germain fondé sur la variété et la flexibilité tactique.

Les mouvements du club parisien sur le marché des transferts se poursuivent, puisque les dirigeants de l'équipe étudient la possibilité de recruter un nouvel ailier, notamment en cas de départ de Bradley Barcola, qui n'a pas encore accepté de prolonger son contrat.

L'avenir d'Ibrahim Mbaye reste également à suivre, alors que des informations font état d'un possible départ du club au cours de la prochaine période.