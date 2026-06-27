Le Milan AC a finalisé un transfert historique de 70 millions d’euros en enrôlant l’attaquant portugais Gonzalo Ramos, en provenance du Paris Saint-Germain. Il s’agit de la plus grosse opération de l’histoire des Rossoneri, réalisée pour satisfaire les exigences de leur nouvel entraîneur, Ruben Amorim, avant même l’ouverture du mercato estival.

Selon le journal espagnol « AS », le club lombard a devancé ses concurrents, notamment l’Atlético de Madrid, grâce à l’influence de l’agent de renom Jorge Mendes et à ses relations solides avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, ce qui a permis de conclure la transaction en un temps record.

Selon des sources proches du dossier, l’attaquant, qui a passé trois saisons dans la capitale française, a déjà effectué des examens médicaux en Floride, où il participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec la sélection portugaise. Il s’apprête à signer un contrat de quatre ans, avec un salaire net de 4 millions d’euros par an.

L’arrivée d’Amorim sur le banc milanais a été un facteur décisif : l’entraîneur portugais a placé son compatriote en tête de ses priorités pour renforcer une attaque en berne la saison passée.

La présence à Milan, samedi, de Jerry Cardinali, fondateur de Redbird et propriétaire du club, a par ailleurs été décisive pour accélérer les discussions en toute fin de course et convaincre l’attaquant de s’engager, malgré l’absence des Rossoneri en Ligue des champions la saison prochaine.

Ce recrutement pourrait précipiter le départ de certaines stars, à commencer par l’attaquant mexicain Santiago Jiménez, alors que le club se réorganise selon la vision sportive d’Amorim.