L’AC Milan accepte une offre de 45 millions d’euros pour Rafael Leão

L’AC Milan a accepté une offre de Galatasaray pour Rafael Leão, rapporte David Ornstein de The Athletic. L’ailier gauche portugais doit encore donner son accord, ce qui permet à Aston Villa, également concrètement intéressé, de garder espoir.

Leão est sous contrat avec Milan jusqu’à la mi-2028, mais ne cache plus depuis un certain temps son souhait de quitter la capitale de la mode. L’attaquant de 27 ans semble de toute façon bien parti pour obtenir son transfert.

Milan a accepté une offre de 45 millions d’euros au total de la part de Galatasaray. Reste à savoir si Leão rejoindra réellement la Turquie, car plus tôt cette semaine, The Athletic a indiqué qu’il préférait rejoindre la Premier League.

Galatasaray met cependant tout en œuvre pour convaincre l’international aux 49 sélections et lui a proposé un salaire annuel net de 10 à 12 millions d’euros. Il n’y a toutefois pas encore d’accord entre Cim Bom et Leão, et c’est ce dont Villa espère profiter.

Leão a signé à Milan en 2019 et a disputé 293 matches avec les Rossoneri. Avec 80 buts et 65 passes décisives, il a également apporté une contribution importante, même s’il a été moins décisif ces dernières saisons qu’auparavant.

À Galatasaray, Leão serait en concurrence avec Baris Alper Yilmaz, actuellement titulaire au poste d’ailier gauche à Rams Park. Leão serait la deuxième grosse recrue de Galatasaray cet été, après l’arrivée d’Aleksey Batrakov. Le milieu offensif russe de 21 ans est arrivé en provenance du Lokomotiv Moscou pour 25 millions d’euros.

Villa a auparavant vendu Morgan Rogers à Chelsea lors de ce mercato et est également sur le point de se séparer d’Ollie Watkins. L’Anglais va rejoindre Al-Hilal pour soixante millions d’euros et le manager Unai Emery veut donc voir arriver des renforts offensifs.

Villa s’est déjà renforcé cet été avec Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi, ainsi qu’avec les joueurs prêtés Aaron Wan-Bissaka et Alejandro Garnacho. Avec Leão, Emery espère bientôt accueillir le « canon » offensif qu’il souhaitait.