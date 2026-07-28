Le débat resurgit régulièrement quant à savoir si la Premier League anglaise est le modèle dont devrait s'inspirer la Ligue espagnole, « la Liga », à plusieurs égards. Beaucoup estiment en effet que la compétition britannique jouit d'une compétitivité et d'un équilibre plus grands que le championnat espagnol, où la lutte pour le titre se limite le plus souvent aux deux pôles du football espagnol : le Real Madrid et le Barça.

Dans ce contexte, Javier Tebas, président de la Ligue « la Liga », a profité de la cérémonie d'accueil des clubs récemment promus dans les divisions professionnelles du football pour la saison 2026-2027, à Madrid, pour vanter une nouvelle fois le mode de gestion du championnat, tout en adressant une critique implicite au président du Real Madrid, Florentino Pérez.

Tebas a évoqué les attaques répétées contre les règlements du championnat, déclarant, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Il y a des clubs qui remettent toujours en cause l'ensemble de nos systèmes et de nos règles financières, et le représentant du Real Madrid s'est souvent exprimé pour les contester. Mais cette remise en cause apparaît bien souvent en raison des circonstances sportives que traverse le club », précisant que la formation madrilène a été absente des podiums et n'a remporté aucun titre au cours des deux dernières années.

Le président de la Ligue a poursuivi sa défense du modèle espagnol en attaquant le modèle financier de la Premier League anglaise, avançant des chiffres financiers : « L'an dernier, les pertes de la Premier League anglaise ont atteint un milliard de livres sterling, et l'année précédente des pertes similaires, si bien que les pertes ont atteint 10 milliards de livres sterling au cours des dernières années. Si c'est là le modèle de football que nous recherchons... alors la pérennité des institutions et la garantie de leur avenir passent avant tout. Personne ne se souvient aujourd'hui de l'endroit où a fini Leicester City, qui fut champion, et de la manière dont il se retrouve désormais en troisième division. »

Tebas a conclu ses déclarations en évoquant l'intervention du gouvernement anglais pour réformer le paysage financier : « Ils ne prennent pas en compte la pérennité des clubs, et c'est pour cette raison que le gouvernement britannique est intervenu pour gérer la Premier League anglaise par l'intermédiaire d'un organisme de régulation indépendant, alors que nous, en Espagne, gérons nos affaires financières de manière autonome, par le biais des clubs eux-mêmes. Ils n'ont assurément franchi ce pas que parce qu'il existe un dysfonctionnement manifeste. »