Kylian Mbappe vs Erling Haaland : Qui est le futur GOAT ? Le face-à-face en statistiques

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont considérés comme les futures stars du football mondial qui vont dominer les dix prochaines années.

La question de savoir qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est le sujet de débat le plus brûlant parmi les fans du monde du football depuis près de deux décennies. Les deux légendes peuvent se targuer d'avoir des statistiques incroyables, tant en club qu'au niveau international, et sont encore en pleine forme alors qu'ils approchent de la quarantaine.

Parmi les jeunes joueurs actuels, plusieurs se sont déjà imposés comme des stars ou des futurs stars. Parmi eux, les deux plus en vue sont sans doute le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. On peut dire sans se tromper que Mbappé et Haaland sont actuellement en concurrence pour s'imposer comme la future superstar du football mondial.

Qui, de Kylian Mbappe et d'Erling Haaland, possède les meilleures statistiques à l'heure actuelle et lequel de ces deux joueurs peut devenir le future GOAT ? C'est ce que nous allons découvrir.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Buts en club

Kylian Mbappe Saison Erling Haaland 4 2015/16 0 26 2016/17 4 21 2017/18 12 39 2018/19 5 30 2019/20 44 42 2020/21 41 46 2021/22 30 11 2022/23 19 219 Total 156

Les deux stars ont débuté leur carrière senior lors de la saison 2015/16. Mbappé a joué pour Monaco en Ligue 1 et Haaland a joué pour le club norvégien de Bryne. La saison la plus prolifique de l'attaquant français a été la saison 2021/22 où il a marqué 46 buts pour le PSG. Le meilleur score de Haaland a été enregistré en 2019/20, lorsqu'il a marqué un total de 44 buts pour le RB Salzburg et Dortmund, mais il semble bien parti pour le battre cette saison avec Manchester City.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Passes décisives en club

Kylian Mbappe Saison Erling Haaland 3 2015/16 0 14 2016/17 1 15 2017/18 4 17 2018/19 1 18 2019/20 10 11 2020/21 12 26 2021/22 8 0 2022/23 3 104 Total 39

Une fois de plus, Mbappé a un net avantage sur Haaland en ce qui concerne le nombre de passes décisives fournies en club au cours de sa carrière. Le Français a fourni plus de 100 passes décisives en huit saisons jusqu'à présent. La star du PSG a fourni le plus grand nombre de passes décisives, 26, lors de la saison 2021/22, tandis que l'attaquant norvégien en a fourni 12 lors de la saison 2020/21, son plus grand nombre de passes décisives en une seule saison jusqu'à présent.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Matches et buts en sélection nationale

Mbappe Stat Haaland 59 Matches 23 28 Buts 21

Mbappé a fait sur la scène internationale en 2017 pour la France et a connu sans doute le point culminant de sa carrière un an plus tard lorsqu'il a mené les Bleus au succès à la Coupe du monde en Russie. Haaland, quant à lui, a fait ses débuts internationaux en 2019, mais n'a pas encore eu l'occasion de briller dans un tournoi majeur.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Trophées en club

Mbappe Trophées Haaland 5 Championnat 2 7 Coupes 2 - Trophées européens -

Kylian Mbappé a remporté cinq titres de champion de France et sept compétitions à élimination directe, notamment la Coupe de France et le Trophée des Champions, dans sa carrière jusqu'à présent. Sur ces cinq titres de champion, quatre ont été remportés avec le PSG et un avec Monaco. Haaland a remporté deux titres de champion, mais aucun en Allemagne, et deux coupes dont une avec Dortmund. Les titres de champion qu'il a remportés l'ont été en Autriche avec le Red Bull Salzburg.

Kylian Mbappe vs Erling Haaland: Trophées internationaux

Mbappe Trophées Haaland 1 Coupe du monde - - Euro - 1 Ligue des Nations -

Mbappé joue pour une équipe nationale française beaucoup plus forte que Haaland, qui joue pour la Norvège. L'attaquant du PSG a déjà remporté deux trophées internationaux majeurs dans sa carrière jusqu'à présent. Il a aidé la France à remporter la Coupe du monde en 2018 et l'UEFA Nations League lors de la saison 2020-21. Haaland, quant à lui, n'a pas encore remporté de consécration internationale avec son équipe nationale.