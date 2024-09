Kylian Mbappé ridiculisé par un champion du monde : "Loin des meilleurs"

Un champion du monde français a été très critique envers Kylian Mbappé, lundi.

Kylian Mbappé a enfin lancé son aventure en Liga avec le Real Madrid. Titulaire face au Betis Séville dimanche, l’international français a planté ses premier et deuxième buts dans le championnat espagnol. Mais malgré son réveil, le Bondynois n’échappe toujours pas aux critiques d’un ancien champion du monde avec les Bleus.

Jérôme Rothen n’est pas encore convaincu par Mbappé

Il a fallu attendre trois matchs et 67 matchs pour voir Kylian Mbappé ouvrir son compteur de buts en Liga avec le Real Madrid. L’ancien joueur de Monaco a même fait mieux en s’offrant un doublé face aux Andalous. Cependant, s’il a retrouvé le soutien de la presse espagnole après ce match, il en faudra plus pour convaincre les observateurs français comme Jérôme Rothen. L’ancien milieu de terrain du PSG n’a pas senti un Mbappé en forme malgré ses buts.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Quand je vois le niveau physique des deux (Vinicius et Mbappé, ndlr)…dans les mêmes zones parce que ça arrive que Mbappé se retrouve à gauche et Vinicius dans l’axe, ils l’ont fait hier en fonctionnant à deux attaquants. Quand ils prennent le ballon, et pourtant ils sont dans le même état physique, les différences, Vinicius les fait et Kylian, il ne les fait pas. Kylian, il n’élimine pas alors que Vinicius, lui (si). Certainement, il y a le fait de vouloir marquer, de vouloir être décisif pour cette chape de plomb qu’il avait au-dessus de la tronche, qu’elle disparaisse. Mais j’ai eu l’impression sur le match d’hier que c’était pesant pour lui parce que des fois, il a pris le ballon, il a essayé d’éliminer trois, quatre joueurs tout seul (…) Il est parti dans l’entonnoir plus d’une fois en perdant le ballon, en faisant des frappes en pivot qui ressemblaient à pas grand-chose. Franchement, par moments, il m’a inquiété », déclare l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.

Christophe Dugarry détruit Kylian Mbappé

Si Jérôme Rothen a été un peu diplomatique, ce n’était pas le cas de Christophe Dugarry. L’ancien joueur de l’OM et du Barça a surtout relevé les failles du match de Kylian Mbappé. Pire, le champion du monde 2018 estime que le départ du Bondynois au Real Madrid révèle enfin ses limites techniques comparativement à ses coéquipiers comme Vinícius Júnior.

« Au Real Madrid, on voit les limites techniques de Mbappé. On en a souvent parlé. Ce n’est pas le meilleur des techniciens, des grands joueurs qu’il y a dans le Top 10. Techniquement, il n’est pas doué. Cette différence saute aux yeux aujourd’hui avec un joueur comme Vinicius Jr à côté de lui. Tout le monde a envie qu’il réussisse au Real. Ses coéquipiers le laissent tirer les pénaltys. Il n’y a jamais de mauvaise réaction, quand il ne fait pas le bon choix. Ils sont tous contents qu’il soit là », lâche Dugarry.