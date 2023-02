Kylian Mbappé fait son retour à l'entraînement juste avant PSG-Bayern Munich

Annoncé forfait pour PSG-Bayern Munich, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement, à deux jours du choc.

Le 1er février 2023, Kylian Mbappé se blessait lors du match de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG.

Mbappé déjà de retour à l'entraînement

Souffrant d'une lésion musculaire de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral, nécessitant trois semaines d'arrêt, le forfait de Kylian Mbappé pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, le mardi 14 février au Parc des princes, était officialisé dès le lendemain du match contre Montpellier.

Mais Kylian Mbappé va-t-il finalement pouvoir jouer contre le Bayern Munich ? Nos confrères du journal L'Equipe révèlent que le champion du monde 2018 a fait son retour à l'entraînement ce dimanche 12 février, à deux jours du choc contre le club allemand.

L'Equipe précise que Kylian Mbappé a terminé la séance d'entraînement en effectuant quelques frappes au but.

Galtier ne veut prendre aucun risque avec Mbappé

Avec ce retour, la présence de Kylian Mbappé contre le Bayern Munich redevient envisageable et le joueur pourrait faire partie du groupe parisien. Christophe Galtier a pourtant annoncé après la défaite du PSG à Monaco, samedi soir, qu'il ne prendrait aucun risque avec son joueur.

« Je ne le pense pas. Il suit son protocole. Il a eu une lésion musculaire importante. La santé du joueur est très importante. Il y a d'autres matches après, même si le Bayern est très attendu. On prendra zéro zéro zéro risque avec Kylian. On espère récupérer Leo (Messi) et Marco (Verratti) et ceux qui étaient sur le banc », a ainsi confié l'entraîneur du PSG.

Un retour de Mbappé pourrait aussi donner raison à Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich. Interrogé en conférence de presse, ce dernier ne croyait pas du tout à un forfait de Mbappé : « Je ne crois pas qu'il sera absent. Je ne sais pas ce qu'il a, ce qu'il y a d'indiqué sur le site internet est vague. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer. »