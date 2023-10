Kylian Mbappé prend la parole et explique son dérapage à Brest

Tancé par son entraîneur Luis Enrique après son attitude contre Brest ce dimanche, Kylian Mbappé vient de réagir.

Après son second but contre Brest (3-2) ce dimanche en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (24 ans, 9 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a chambré les fans bretons, qui ont répondu avec des huées et des insultes. Mais pourquoi cette attitude de la part de l'international français ? Le concerné a donné des éclaircissements.

Mbappé s’explique

Le PSG a battu ce dimanche Brest dans le cadre de la 10éme journée de Ligue 1. Mais un fait est venu jeter du discrédit sur cette performance du PSG. C'est le comportement de Kylian Mbappé qui aurait répondu aux chants racistes proférés à l'encontre d'Achraf Hakimi. Si Luis Enrique a pesté contre l'attitude de son joueur, ce dernier n'a pas manqué de réagir.

Sur X, le natif de Bondy a tenu à s'expliquer.

" Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un ,pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. "

Par ailleurs, le milieu parisien Danilo Pereira (32 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a également apporté son soutien à Mbappé. Ce dernier a expliqué l'attitude de son coéquipier.

"C'est normal... Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters", a précisé le Portugais en zone mixte.