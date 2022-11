Kylian Mbappé, le coup de pression sur Giroud

Olivier Giroud pourrait compter sur le soutien de Kylian Mbappé pour la liste des Bleus.

On en parle de plus en plus, mais Olivier Giroud devrait bien figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. Liste dévoilée mercredi soir au journal de 20h. Derrière le trio Mbappé-Benzema-Griezmann, le natif de Chambéry est bien placé et pourrait rendre de grands services aux Tricolores.

D'après une indiscrétion signée RMC, l'ancien Gunner est certain d'avoir un strapontin. « Ce n’est pas du conditionnel : Olivier Giroud sera dans la liste de Didier Deschamps mercredi soir, a assuré Stéphane Guy. Tous les débats du week-end portaient autour de ça. Ce n’est pas pas une information considérable, parce que c’est logique. Il n’empêche qu’il y avait quand même un petit suspense, voir un gros suspense. »

« Je ne suis pas sûr que sa place après le dernier rassemblement était assuré. Ce qui a assuré la présence de Giroud dans la liste ce sont ses performances remarquables et son but exceptionnel ce week-end en premier lieu, mais aussi dans la géo-politique des Bleus, la petite phrase de Kylian Mbappé a beaucoup joué après leur match réussi ensemble contre l’Autriche », a ajouté Guy, évoquant les commentaires de Mbappé sur son positionnement chez les Bleus, comparé au rôle qui est le sien au PSG.

« Savoir que le duo Kylian Mbappé-Olivier Giroud est une garantie importante pour Didier Deschamps, ajoute Stéphane Guy. Je m’en réjouis, parce que même si ce n’est pas l’évènement de l’année, je suis très heureux que cet homme-là avec son parcours, cette carrière, le mérite, le fait de n’avoir rien lâché… Tout le monde pensait qu’en 2018 c’était le glas de sa carrière internationale et bien qu’il soit encore à ce rendez-vous là, c’est beau. »