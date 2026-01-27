Kylian Mbappé, la nouvelle frayeur

Le moral est au beau fixe à Valdebebas après la troisième victoire consécutive d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe. Le Français a inscrit un doublé lors de la victoire 2-0 des Merengues face à Villarreal.

Selon MD, le Français s'est entraîné individuellement lundi, tout comme Álvaro Carreras, également présent à La Cerámica. Cadena Cope assure que les deux joueurs devraient être aptes pour le déplacement à Lisbonne mercredi. Ils affronteront leur ancien entraîneur, José Mourinho, à l'Estadio da Luz. Un match nul leur assurerait quasiment une place dans le top 8, tandis qu'une victoire leur garantirait un accès direct aux huitièmes de finale.

Autre bonne nouvelle pour le Real Madrid : les défenseurs Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold ont participé à l'entraînement collectif. Ce dernier est absent depuis deux mois, mais son retour dans l'effectif du Real Madrid est prévu mercredi, ou pour le match à domicile des Merengues contre le Rayo Vallecano dimanche. Son homologue allemand, quant à lui, n'a plus joué depuis trois semaines, depuis sa participation à la demi-finale de Supercoupe d'Espagne remportée par le Real Madrid face à l'Atlético Madrid.

Le retour d'Alexander-Arnold au poste d'arrière droit serait le bienvenu, Arbeloa étant encore en train de réintégrer progressivement Dani Carvajal après sa longue absence. Pour l'instant, Fede Valverde occupe ce poste. En défense centrale, Raul Asencio et Dean Huijsen ont été titulaires ces derniers temps et ont réalisé de bonnes performances. Compte tenu de leurs blessures respectives cette saison, Arbeloa voudra toutefois éviter de surcharger l'un des trois. Eder Militao n'est pas attendu avant mars au plus tôt, tandis que David Alaba a peu joué.