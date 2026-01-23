Kylian Mbappé insuffisant, l'incroyable stat !

Après avoir gagné la Ligue des Champions la saison précédente et avec l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain, on s'attendait à ce que les Merengues poursuivent sur leur lancée, mais il n'en a rien été.

Les difficultés défensives du Real Madrid durant cette période sont notoires, mais plus inquiétant encore, l'efficacité offensive se fait également sentir. Comme le souligne Cadena SER, lors de la saison 2023-2024, la dernière sans Mbappé, les Merengues inscrivaient 2,29 buts par match, un chiffre tombé à 2,05 buts par match lors de la saison suivante, en 2024-2025. Quant à la saison 2025-2026, la baisse est encore plus marquée, avec une moyenne de 2 buts par match, un chiffre légèrement revu à la hausse après la performance de l'équipe d'Álvaro Arbeloa, qui a inscrit six buts contre l'AS Monaco mardi. Le nombre de buts marqués par le Real Madrid a chuté depuis l'arrivée de Mbappé, ce qui inquiète fortement les dirigeants. Le Français a été prolifique depuis son arrivée, avec 76 buts en 86 matchs toutes compétitions confondues, mais il a été peu épaulé devant le but, notamment par Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Jude Bellingham, dont les statistiques ont baissé.

Un autre attaquant pourrait-il être nécessaire au Bernabéu ?

Cette tendance soulève la question suivante : le Real Madrid a-t-il besoin de recruter un nouvel attaquant ? Mbappé a parfaitement rempli le rôle de numéro neuf depuis son arrivée, mais il est de notoriété publique qu'il préfère évoluer sur l'aile gauche, un poste actuellement occupé par Vinicius.

Cependant, cela pourrait bientôt changer. L'international brésilien est régulièrement annoncé sur le départ du Real Madrid, son contrat courant encore pour plus de 18 mois. De plus, Erling Haaland est pressenti pour le remplacer, ce qui permettrait à Mbappé de retrouver le flanc gauche.