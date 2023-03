Kylian Mbappé doit signer "le plus vite possible" avec le Real Madrid

Kylian Mbappé ferait bien de signer au Real Madrid le plus tôt possible, estime Jamie Carragher, double vainqueur de la Ligue des champions.

Le PSG de Kylian Mbappé a été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale après une défaite 3-0 en score cumulé contre le Bayern Munich, les leaders de la Ligue 1 n'ayant pas été compétitifs pendant de longues périodes.

Le PSG a dépensé plus d'un milliard d'euros en nouveaux joueurs au cours de la dernière décennie, mais les Parisiens n'ont jamais été en mesure de remporter la plus importante compétition européenne de clubs.

"Cette saison particulière est très exigeante physiquement pour mes joueurs", a déclaré l'entraîneur Christophe Galtier lors de sa conférence de presse à l'Allianz Arena. "Lors des deux matches contre le Bayern, nous avons manqué de nombreux joueurs importants. Au final, nous avons été très faibles sur deux matches.

"Le championnat de Ligue 1 est aussi un titre. Je n'essaie pas de minimiser l'élimination. Si nous ne remportons que le titre national, les supporters pourront dire que la saison a échoué. Bien sûr, les attentes étaient élevées pour la Ligue des champions. C'est normal.

"Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas été battus avec notre meilleure équipe lors de la phase à élimination directe. Nous allons maintenant faire en sorte d'être champions de Ligue 1."

"Mbappé doit partir"

Le PSG a souvent échoué dans cette compétition, mais son parcours jusqu'à la finale de 2020, au cours de laquelle il a été battu par le Bayern Munich (1-0), constitue sa meilleure performance à ce jour.

Mbappé a été interrogé après coup sur l'impact de cette élimination sur son avenir au sein du club.

"Non, non, je suis calme. Je ne pense qu'à gagner le titre national et après on verra", a répondu l'attaquant, qui a failli partir en transfert libre au Real Madrid l'été dernier avant de signer un nouveau contrat jusqu'en 2024.

L'histoire dit que le club et le joueur se sont mis d'accord sur un contrat jusqu'à l'été 2024 et que l'attaquant a une option unilatérale pour savoir s'il sera aussi sur la liste de paie des Parisiens en 2024/25.

"Pour l'instant, je ne pense qu'à cette saison. Je ne me soucie pas du reste. Nous sommes très déçus", a-t-il déclaré.

"Il est possible de perdre contre le Bayern Munich, bien sûr, un grand nom devait toujours partir", a-t-il déclaré à CBS Sports après le match. "Mais le fait d'être impliqué depuis si longtemps dans la propriété qatarie, la propriété de l'État, plus d'argent que n'importe qui d'autre dans le monde, en achetant les meilleurs joueurs... sortir cinq fois en huitièmes de finale est une blague. C'est vraiment une blague.

"On critique beaucoup les propriétaires de Liverpool, on leur dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a plus d'argent, qu'ils ont besoin de l'arrivée des Qataris. Cela ne veut rien dire s'il n'y a pas d'expertise dans ce que vous faites. Je l'ai déjà dit à propos de Kylian Mbappé, il doit partir. Ils sont loin de gagner la Ligue des champions, je ne pense pas que ça va s'améliorer la saison prochaine si cet effectif reste. Je pense que plus vite il sera au Real Madrid, mieux ce sera".