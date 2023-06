Kylian Mbappé dévoile son favori pour la finale de Ligue des Champions

Ce dimanche, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son favori pour la finale de la Ligue des Champions.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a conclu sa saison 2022-2023 par une défaite à domicile face à Clermont, une défaite sans conséquence au classement puisque les Parisiens étaient assurés d'être champions de France. De son côté, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 29 réalisations, et avant le rassemblement avec l'équipe de France, le champion du monde 2018 s'est offert un peu de répit en se rendant au Grand Prix de Barcelone de Formule 1, remporté par Max Verstappen.

Évidemment, le joueur de 24 ans n'est pas passé inaperçu et n'a pas échappé aux questions des journalistes. Dont une sur la finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 10 juin et qui opposera l'Inter Milan et Manchester City. L'ancien Monégasque a confié qu'il allait regarder cette finale, et a même donné son favori. "La finale de la Ligue des champions sera géniale, je vais la regarder, je pense que Manchester City va gagner", a-t-il lancé.