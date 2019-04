PSG-Monaco (3-1) : Mbappé, Tuchel et toutes les réactions

Les Parisiens n'ont pas caché leur satisfaction après une soirée réussie qui leur permet de célébrer leur titre de champion de France.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "Oui, on a fait une 1e mi-temps très sérieuse. Nous ne sommes pas dans notre meilleure période, mais on a fait un bon match. On aurait pu marquer plus, mais on a joué avec un bon rythme jusqu'à l'heure du jeu. Après le troisième but, on perdait un peu plus le ballon. Mais on a gagné, c'était important. On était que 14 aujourd'hui, c'était toujours compliqué. Si on gagne la , la saison sera réussie. Le titre de champion montre qu'on a travaillé dur. La Ligue des Champions est un objectif, mais même la attend depuis huit ans. C'est un travail de chaque jour".

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : "Le dernier joueur à avoir marqué 30 buts ? JPP, je savais, je savais (sourire). Je suis content, après la saison n'est pas terminée donc je peux en marquer d'autres. On voulais vraiment prendre le titre, ça fait plusieurs fois qu'on fait des faux bonds donc on est content et ça fait une bonne préparation pour la semaine prochaine. On est déçus pour Manchester mais le football continue, c'est facile de dire qu'il faut passer à autre chose mais je vais le dire quand même il faut passer à autre chose. Il y a 2 titres à aller chercher, je serais content de gagner la Coupe de et le championnat. Quand on voit Dani qui a une quarantaine de titres, ça laisse rêveur (…) Aller chercher tout le monde c'est un objectif, ça permet de repousser ses limites donc c'est avec plaisir. Je suis ici, je m'inscris dans le projet, tant mieux pour le s'il y a Zizou je regarderai en tant qu'admirateur".

Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG) : "Nous ressentons toujours le même bonheur et la même fierté lorsque nous remportons un titre aussi prestigieux que le Championnat de France. La est la compétition-phare d’un pays sacré au sommet du football mondial l’été dernier. Dire cela suffit à situer la grande importance que nous donnerons toujours aux titres conquis dans cette très grande nation de football qu’est la France. Je félicite et je suis fier de mes joueurs, de l’entraîneur, du staff et de toutes les forces vives du qui travaillent sans relâche pour faire grandir le club. Je tiens aussi à remercier nos supporters pour leur fidélité et leur ferveur inégalables. Leur passion pour le Club est le plus beau des trophées".

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes.