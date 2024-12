Kylian Mbappé, c'est confirmé

Une grande annonce est tombée pour Kylian Mbappé, mardi.

Le Real Madrid sera opposé à la formation mexicaine de Pachuca CF mercredi dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale. Un match pour lequel la participation de Kylian Mbappé est remise en cause depuis sa blessure contre l’Atalanta Bergame. Une annonce vient d’ailleurs de tomber pour l’international français à la veille de la rencontre.

Carlo Ancelotti confirme le retour de Kylian Mbappé

Il y a une semaine, Kylian Mbappé était contraint céder sa place dès l’heure de jeu lors du choc contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (2-3). Le natif de Bondy, buteur à la 10e minute, était touché à la cuisse. Si sa blessure ne semblait pas être grave, son absence contre le Rayo Vallecano samedi (3-3) a suscité des doutes quant à sa participation à la finale de la Coupe intercontinentale, ce mercredi. Mais Kylian Mbappé ne compte pas manquer le match contre les Mexicains de Pachuca CF et a pris des mesures pour se remettre rapidement en forme. Relevo révélait même lundi que l’ancien parisien a engagé un ostéopathe pour intensifier sa rééducation et maximiser ses chances de récupération.

Une mesure qui a visiblement porté ses fruits puisque Kylian Mbappé est présent dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Doha (Qatar). Une décision logique d’autant plus que le capitaine de l’Equipe de France a participé aux derniers entrainements collectifs avec le Real Madrid. Mais est-il assez prêt pour jouer demain ? La réponse est oui selon Carlo Ancelotti qui annonce ce mardi que Kylian Mbappé est apte à faire son retour sur le terrain. « Kylian s’est entraîné hier et avait de bonnes sensations. Tout s’est bien passé. On verra à l’entraînement aujourd’hui. On est optimiste », a déclaré le technicien italien dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.